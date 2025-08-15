augusztus 15., péntek

Egyes helyeken akár a 40 fokot is elérheti a mai hőmérséklet

Könnyen elképzelhető, hogy megdől a melegrekord.

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint pénteken derült időjárás várható, 34 és 40 fok közé erősödik a forróság. Gyenge marad a keleties szél.

Minden eszközt be kell vetni a következő napokban, hogy hűsítsük magunkat, rekkenő hőség jellemzi majd az időjárást
Fotó: Illusztráció / Takács József (MW archív)

Folytatódik a kánikula. A tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel, valamint fokozódik a fülledtség, ami jelentős terhet ró a szervezetre. A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás. Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés, fulladás jelentkezhet. Erős lesz az UV sugárzás, valamint a hőguta, kiszáradás és leégés veszélye, ezért célszerű a megfelelő védelemről gondoskodni és kerülni kell a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napozást.

 

