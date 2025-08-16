Már csak ezt kell túlélni: a hét legmelegebb napja jön szombaton

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szombaton a ragyogó, napsütéses időjárás mellett a gomolyfelhők is megjelennek. Az északnyugati tájakon záporra, zivatarra is számíthatunk. Délutántól erősödni fog az északnyugati szél. Az egész országra kiterjedő forróságra készülhetünk, 35-40 fokos maximumokkal.

Elképesztő forróságra számíthatunk szombaton, kegyetlen lesz az időjárás

Fotó: Illusztráció / Takács József (MW archív)

Folytatódik a kánikula. A tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel, valamint fokozódik a fülledtség, ami jelentős terhet ró a szervezetre. A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás. Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés, fulladás jelentkezhet. Erős lesz az UV sugárzás, valamint a hőguta, kiszáradás és leégés veszélye, ezért célszerű a megfelelő védelemről gondoskodni és kerülni kell a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napozást.