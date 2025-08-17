augusztus 17., vasárnap

Jön a fekete leves: nem viccel az időjárás vasárnap

Iszonyatos forróság söpör végig a Jászkunságon, de a nyakunkon van némi enyhülés.

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint vasárnap Gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. Zápor, zivatar főleg a középső és a keleti tájakon fordul elő. Erős marad az északnyugati szél. 28 és 34 fok közé enyhül a hőség.

Mutatjuk milyen időjárás várható vasárnap Forrás:  Illusztráció / MW archív

Folytatódik a kánikula. A tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel, valamint fokozódik a fülledtség, ami jelentős terhet ró a szervezetre. A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás. Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés, fulladás jelentkezhet. Erős lesz az UV sugárzás, valamint a hőguta, kiszáradás és leégés veszélye, ezért célszerű a megfelelő védelemről gondoskodni és kerülni kell a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napozást.

 

