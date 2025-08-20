augusztus 20., szerda

István névnap

Nem hiszi el, mit tartogat az időjárás augusztus 20-án

Címkék#kánikula#előrejelzés#hőség#időjárás

Derült reggel után délután hirtelen fordulat jöhet: felhők gyűlnek, estére pedig nyugaton zivatar is lecsaphat. A hőség azonban marad, 30–35 fokkal.

Szoljon.hu

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szerdán szeszélyes időjárásra számíthatunk. A nap első felében derült égbolt jellemzi az időt, majd délutántól fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Az esti órákban nyugaton helyenként kialakulhat zivatar. Az ország nagy részén 30–35 fok közötti hőség lesz jellemző.

időjárás
Mutatjuk mit tartogat az időjárás szerdára Fotó: Illusztráció / Forrás:  Shutterstock.com

Folytatódik a kánikula. A tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel, valamint fokozódik a fülledtség, ami jelentős terhet ró a szervezetre. A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás. Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés, fulladás jelentkezhet. Erős lesz az UV sugárzás, valamint a hőguta, kiszáradás és leégés veszélye, ezért célszerű a megfelelő védelemről gondoskodni és kerülni kell a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napozást.

 

