Óvatosság

3 órája

Mindenkitől azt kérik, hogy csütörtök este alaposan zárja be az ajtókat, ablakokat

Délnyugat felől több hullámban várható zápor, zivatar, estétől kiterjedt zivatarrendszer érkezhet felhőszakadással, jégesővel és erős szélrohamokkal.

Szoljon.hu

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint csütörtökön délnyugat felől több hullámban várható zápor, zivatar. A délutáni, esti óráktól kiterjedt zivatarrendszer érkezhet felhőszakadással, jégesővel. északnyugatira fordul és megerősödik a szél. Zivatarok környezetében heves szélrohamok lehetnek, ezért a szakemberek mindenkitől azt kérik, hogy viharok előtt majd gondosan zárja be az ajtókat, ablakokat! Északnyugaton 24, délkeleten 34 fok körüli értékeket mérhetünk.

időjárás
Ilyen időjárás várható csütörtökön Fotó: Shutterstock.com / Forrás:  Illusztráció

Folytatódik a kánikula. A tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel, valamint fokozódik a fülledtség, ami jelentős terhet ró a szervezetre. A szív- és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás. Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés, fulladás jelentkezhet. Erős lesz az UV sugárzás, valamint a hőguta, kiszáradás és leégés veszélye, ezért célszerű a megfelelő védelemről gondoskodni és kerülni kell a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napozást.

 

