Kellemes, de szeles nyári nap várható szombaton

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint, szombaton változóan napos, gomolyfelhős időjárásra készülhetünk. Bár a felhők időnként összegyűlhetnek az égen, csak elszórtan fordulhat elő kisebb csapadék, zápor. Az északnyugati szél azonban erősen megélénkülhet, helyenként kifejezetten kellemetlen lökésekkel.

Időjárás: már gyűlnek a viharfelhők szerte az országban. Vajon mikor érkezik a Jászkunságba?

Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Meglepetéseket tartogat az időjárás szombaton

A hőmérséklet reggel 14 Celsius-fok körül alakul, délutánra viszont kellemes, 24 fok körüli értékeket mérhetünk. Összességében tehát egy friss, nyárutói napra számíthatunk, amely inkább kirándulásra vagy szabadtéri programokra kedvez, mint strandolásra.