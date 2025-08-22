2 órája
Kellemes, de szeles nyári nap várható szombaton
Kora reggel érkezett a lehűlés térségünkbe. A vihart a Jászkunságban hatalmas széllökések és villámlás kísérte.
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint, szombaton változóan napos, gomolyfelhős időjárásra készülhetünk. Bár a felhők időnként összegyűlhetnek az égen, csak elszórtan fordulhat elő kisebb csapadék, zápor. Az északnyugati szél azonban erősen megélénkülhet, helyenként kifejezetten kellemetlen lökésekkel.
Meglepetéseket tartogat az időjárás szombaton
A hőmérséklet reggel 14 Celsius-fok körül alakul, délutánra viszont kellemes, 24 fok körüli értékeket mérhetünk. Összességében tehát egy friss, nyárutói napra számíthatunk, amely inkább kirándulásra vagy szabadtéri programokra kedvez, mint strandolásra.
Rendkívüli bejelentést tettek az eboltásokról, ez minden kutyatartót érinteni fog