1 órája

Kellemes, de szeles nyári nap várható szombaton

Címkék#Országos Meteorológiai Szolgálat#szoljon videó#csapadék#vihar#hidegfront#zivatar

Kora reggel érkezett a lehűlés térségünkbe. A vihart a Jászkunságban hatalmas széllökések és villámlás kísérte.

Szoljon.hu

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint, szombaton változóan napos, gomolyfelhős időjárásra készülhetünk. Bár a felhők időnként összegyűlhetnek az égen, csak elszórtan fordulhat elő kisebb csapadék, zápor. Az északnyugati szél azonban erősen megélénkülhet, helyenként kifejezetten kellemetlen lökésekkel.

időjárás
Időjárás: már gyűlnek a viharfelhők szerte az országban. Vajon mikor érkezik a Jászkunságba?
Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Meglepetéseket tartogat az időjárás szombaton

A hőmérséklet reggel 14 Celsius-fok körül alakul, délutánra viszont kellemes, 24 fok körüli értékeket mérhetünk. Összességében tehát egy friss, nyárutói napra számíthatunk, amely inkább kirándulásra vagy szabadtéri programokra kedvez, mint strandolásra.

 

