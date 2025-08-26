1 órája
Nyárvégi hangulat lesz jellemző a keddi időjárásra
Derűs időre számíthatunk fátyol- és gomolyfelhőkkel, eső nélkül. Délutánra 25–30 fokig emelkedik a hőmérséklet. Mutatjuk milyen időjárás várható kedden.
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint kedden sok napsütés várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, csapadék nélkül. Erősödik a nappali felmelegedés: délután 25-30 fok lesz.
Kellemes időjárásban lesz részünk kedden
Napsütéses órák száma: 4 - 8 óra. Erős UV sugárzás jellemzi majd a napot. Napközben 17 km/órás széllükések várhatóak, az éjszakai órákban 12 fok körül mérhető majd a hőmérséklet.
A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
