Erre nem árt felkészülni: mutatjuk milyen időjárásra számíthatunk szerdán

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szerdán, újra igazi strandidőre készülhetünk, a sok napsütés mellett tovább erősödik a meleg: a hőmérséklet 28 és 34 fok közé kúszik. Csapadék nem valószínű.

Ilyen időjárás várható szerdán

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Meleg, de nem tolakodó időjárás

A nappali hőség eléri akár a 33 fokot is, de helyenként „csak” 27 fokig emelkedik – a heves kánikula látszólag elkerül minket. A déli szél megélénkül.