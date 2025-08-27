Időjárás
3 órája
Erre nem árt felkészülni: mutatjuk milyen időjárásra számíthatunk szerdán
Csapadék nem valószínű.
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szerdán, újra igazi strandidőre készülhetünk, a sok napsütés mellett tovább erősödik a meleg: a hőmérséklet 28 és 34 fok közé kúszik. Csapadék nem valószínű.
Meleg, de nem tolakodó időjárás
A nappali hőség eléri akár a 33 fokot is, de helyenként „csak” 27 fokig emelkedik – a heves kánikula látszólag elkerül minket. A déli szél megélénkül.
