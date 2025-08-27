augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Erre nem árt felkészülni: mutatjuk milyen időjárásra számíthatunk szerdán

Csapadék nem valószínű.

Szoljon.hu

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szerdán, újra igazi strandidőre készülhetünk, a sok napsütés mellett tovább erősödik a meleg: a hőmérséklet 28 és 34 fok közé kúszik. Csapadék nem valószínű.

Ilyen időjárás várható szerdán
Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció 

Meleg, de nem tolakodó időjárás

A nappali hőség eléri akár a 33 fokot is, de helyenként „csak” 27 fokig emelkedik – a heves kánikula látszólag elkerül minket. A déli szél megélénkül.

 

