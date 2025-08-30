augusztus 30., szombat

Viharos fordulat jöhet

2 órája

Délután már egy másik arcát mutatja meg a nyár, a szabadtéri rendezvények is veszélyben lehetnek

Különösen változékony napra készülhetünk, az előrejelzés szerint meglepetésekből nem lesz hiány. Az időjárás ma rendkívül szeszélyes arcát mutatja, zivatar és akár jégeső is előfordulhat.

Parzsol Krisztina

A térséget elérő hullámzó frontrendszer miatt a Jászkunságban ma kiemelten változékony időjárás várható. A HungaroMet előrejelzése szerint az időszakosan elvékonyodó felhőzet mellett leginkább a délelőtti órákban lehet némi napsütésre számítani.

időjárás
Érdemes figyelemmel követni az időjárás alakulását, a délutáni órákban akár viharos széllökések is kialakulhatnak
Forrás: HungaroMet

Fokozódik a csapadékhajlam, az időjárás estétől akár jégesőt is hozhat

Napközben még viszonylag kevés esély van csapadék kialakulására, viszont a délutáni órákban határozottan megnő a záporok és zivatarok valószínűsége. Az időjárás kiszámíthatatlanságát tovább fokozza, hogy intenzívebb gócok esetén szélerősödés és jégeső sem kizárt térségünk egyes részein. A zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak, ami különösen a szabadtéri programok esetén lehet veszélyes. A következő napokban is marad a változékony időjárás, így érdemes lesz továbbra is figyelni az előrejelzéseket.

 

