Délután már egy másik arcát mutatja meg a nyár, a szabadtéri rendezvények is veszélyben lehetnek

A térséget elérő hullámzó frontrendszer miatt a Jászkunságban ma kiemelten változékony időjárás várható. A HungaroMet előrejelzése szerint az időszakosan elvékonyodó felhőzet mellett leginkább a délelőtti órákban lehet némi napsütésre számítani.

Érdemes figyelemmel követni az időjárás alakulását, a délutáni órákban akár viharos széllökések is kialakulhatnak

Forrás: HungaroMet

Fokozódik a csapadékhajlam, az időjárás estétől akár jégesőt is hozhat

Napközben még viszonylag kevés esély van csapadék kialakulására, viszont a délutáni órákban határozottan megnő a záporok és zivatarok valószínűsége. Az időjárás kiszámíthatatlanságát tovább fokozza, hogy intenzívebb gócok esetén szélerősödés és jégeső sem kizárt térségünk egyes részein. A zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak, ami különösen a szabadtéri programok esetén lehet veszélyes. A következő napokban is marad a változékony időjárás, így érdemes lesz továbbra is figyelni az előrejelzéseket.