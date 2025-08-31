augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Így búcsúzik a nyár: érkezik a napsütés, de még nem ért véget a záporok sora

Az időjárás a térségben is változékonynak ígérkezik: míg keleten esőre számíthatunk, a nyugati széllel egyre több napsütés és enyhe, kellemes meleg érkezik.

A Köpönyeg.hu tájékoztatása szerint vasárnap a keleti tájakon még többfelé számíthatunk esőre vagy záporra, míg nyugat felől már egyre derűsebb, naposabb időjárás érkezik. A térségben mérsékelten meleg, 26–28 fok körüli hőmérséklet várható, amit élénkebb nyugati, északnyugati szél kísérhet a nap folyamán. Így búcsúzik a nyár a régióban.

Változékony időjárásra számíthatunk vasárnap
Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

 

