Így búcsúzik a nyár: érkezik a napsütés, de még nem ért véget a záporok sora

A Köpönyeg.hu tájékoztatása szerint vasárnap a keleti tájakon még többfelé számíthatunk esőre vagy záporra, míg nyugat felől már egyre derűsebb, naposabb időjárás érkezik. A térségben mérsékelten meleg, 26–28 fok körüli hőmérséklet várható, amit élénkebb nyugati, északnyugati szél kísérhet a nap folyamán. Így búcsúzik a nyár a régióban.

Változékony időjárásra számíthatunk vasárnap

Fotó: Beküldött fotó

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.