Érdemi csapadék érkezhet a nemzeti ünnep után
A nyári meleg után változékonyabbra fordul az időjárás. A hét közepén hidegfront érkezik, ami nemcsak átvonul felettünk, hanem hullámot is vet, és egy sekély ciklon is kialakulhat. Ez annyit jelent a gyakorlatban, hogy csütörtökön és pénteken országszerte sokfelé kell esőre, záporokra és zivatarokra számítani – helyenként akár hevesebb villámlással, felhőszakadással is.
Fordul az időjárás: a nemzeti ünnep után érkezik a hidegfront, esővel, lehűléssel és erős széllel.
Csütörtökön reggel még inkább csak északkeleten lehet csapadék, majd napközben átmenetileg nyugalom jön, de délutántól nyugat felől ismét egyre többfelé eleredhet az eső, és alakulhatnak ki zivatarok. A délkeleti megyékben inkább estére várható a viharosabb idő – írja a HungaroMet.
Időjárás: péntekre virradóra újabb hullám jön
Ismétlődő záporok és zivatarok mellett tartós eső is valószínű, különösen az ország északi és keleti részén. A nap második felében viszont nyugat felől fokozatosan megszűnik a csapadék, estére keleten is elállhat az eső. Az előrejelzések szerint két nap alatt a legtöbb helyen 10 milliméternél is több eső hullhat, és főként az északi, északkeleti megyékben a 20 millimétert is meghaladhatja a mennyiség. Sőt, kisebb körzetekben akár 50 milliméter is összejöhet.
Nemcsak esőt hoz a front, hanem lehűlést is
A hét eleji nyári meleg után a hétvégére nagyjából 10 fokkal hidegebb lesz, a nappali maximumok zömmel 25 Celsius-fok alatt maradnak. Pénteken ráadásul az északnyugati szél is feltámad, többfelé viharossá fokozódhat.
A hétvégére viszont már megnyugszik az idő: gomolyfelhős, de alapvetően száraz, hűvösebb, szelesebb időjárásra készülhetünk.