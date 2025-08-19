Érdemi csapadék érkezhet a nemzeti ünnep után

Fordul az időjárás: a nemzeti ünnep után érkezik a hidegfront, esővel, lehűléssel és erős széllel.

Időjárás: az erősen felhős, vagy borult égből több hullámban várható eső, zápor, zivatar

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

Csütörtökön reggel még inkább csak északkeleten lehet csapadék, majd napközben átmenetileg nyugalom jön, de délutántól nyugat felől ismét egyre többfelé eleredhet az eső, és alakulhatnak ki zivatarok. A délkeleti megyékben inkább estére várható a viharosabb idő – írja a HungaroMet.

Időjárás: péntekre virradóra újabb hullám jön

Ismétlődő záporok és zivatarok mellett tartós eső is valószínű, különösen az ország északi és keleti részén. A nap második felében viszont nyugat felől fokozatosan megszűnik a csapadék, estére keleten is elállhat az eső. Az előrejelzések szerint két nap alatt a legtöbb helyen 10 milliméternél is több eső hullhat, és főként az északi, északkeleti megyékben a 20 millimétert is meghaladhatja a mennyiség. Sőt, kisebb körzetekben akár 50 milliméter is összejöhet.

Nemcsak esőt hoz a front, hanem lehűlést is

A hét eleji nyári meleg után a hétvégére nagyjából 10 fokkal hidegebb lesz, a nappali maximumok zömmel 25 Celsius-fok alatt maradnak. Pénteken ráadásul az északnyugati szél is feltámad, többfelé viharossá fokozódhat.

A hétvégére viszont már megnyugszik az idő: gomolyfelhős, de alapvetően száraz, hűvösebb, szelesebb időjárásra készülhetünk.