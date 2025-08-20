Zivatarokkal és forrósággal támad a csütörtök, de nem mindenhol

Az időjárás igencsak változatosan alakul csütörtökön. Mutatjuk a részleteket!

Mutatjuk, milyen időjárás várható csütörtökön

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

Reggeli időjárás: felhők és napsütés

Reggel még inkább a felhők uralják az eget, de délkeleten akár kifejezetten napos idővel indulhat a nap. Aki arra számít, hogy így is marad, délutánra csalódhat, ugyanis egyre többfelé érkeznek a felhők és velük együtt a záporok, zivatarok is.

Először az ország északnyugati részén lehet készülni a dörgésre, majd fokozatosan az Alföld sem ússza meg az égi show-t.

Heves időjárás a déli megyékben

A legizgalmasabb helyzet a déli megyékben alakulhat ki, ahol a HungaroMet előrejelzése szerint heves zivatarok lehetősége sem kizárt. Bár a szél napközben barátságos marad, a viharok környékén könnyen viharossá erősödhet.

A hőmérséklet tekintetében szinte két külön világot élhetünk meg egy országon belül. Az Alpokalján és Észak-Borsodban 23 fok körüli értékekre lehet számítani, miközben a Dél-Alföldön akár 36 fok is lehet.

Ez a csütörtök tehát tartogat meglepetéseket. Aki napernyővel indul, jól teszi, de az esernyőt sem árt a táskába csúsztatni.