Nem árt felkészülni: országos figyelmeztetés mellett vonul vissza a hőség

Az időjárás igencsak változatosan alakul pénteken. Mutatjuk a részleteket!

Időjárás: felhőszakadás is lehet pénteken

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint, erősen gomolyfelhős időre van kilátás. Újabb zápor, zivatar főleg a középső és a keleti tájakon fordul elő. 20-25 fok közé esik vissza a hőmérséklet.

A portál azt is írja, hogy hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. Készítette dr. Pukoli Dániel