Ismét tartogat valami extrát az időjárás: mutatjuk, mi vár ránk a hét második napján

A HungaroMet és a Köpönyeg előrejelzése szerint a hét második napja szinte mindenhol a jó időről fog szólni. A reggel még kicsit hűvösebben indul, 11-16 fok körüli értékekkel, de napközben 32 fok is lehet, de vajon mit tartogat még számunkra a holnapi időjárás?

Sok napsütés, kevés felhő – kedden nem lehet panasz az időjárásra

Forrás: HungaroMet

A szél az északi, északkeleti térségben még időnként beleerősít, főleg a Tiszántúlon. Ahogy telik a nap, a légmozgás is sokat veszít az erejéből.

A hőmérséklet kedden a nyár kedvelt tartományában mozog, 26 és 32 fok között tetőzik a meleg, amihez sok napsütés és kevés felhő társul. Estére a gomolyfelhők teljesen feloszlanak, így derült, nyugodt idővel zárul a nap.

Aki szabadságot vett ki keddre, vagy csak kimozdulna egy kicsit, nem fog rosszul járni.