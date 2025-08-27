1 órája
Meglepő adatokat mértek a meteorológusok, ilyen számokat még ők se láttak augusztusban
Hajnalra helyenként több mint 20 fokot hűlt le a levegő a délutáni maximumhoz képest.
Hétfőn a Jászkunság nagy részén 30 fok körül tetőzött a hőmérséklet, ám az éjszakai lehűlés miatt szokatlanul nagy napi hőingás alakult ki – írja a HungaroMet.
Nyárias nappal, hűvös éjszaka
A hét elején megindult felmelegedésnek köszönhetően térségünkben a délutáni órákban 29–31 fokot mértek, ami több fokkal meghaladja az ilyenkor szokásos értékeket. A napnyugtát követően azonban a száraz levegő miatt gyorsan hűlni kezdett a levegő.
Időjárás: jelentős hőmérséklet-különbség
Hajnalra több településen 22 fokkal lett hidegebb a délutáni csúcshoz képest. Ez a hőingás az év ezen időszakában is a szokásosnál nagyobbnak számít.
Orvosmeteorológia
A jelentős napi hőingás többeknél megterhelheti a szervezetet. A hirtelen hőmérséklet-változás miatt gyakoribb lehet a fejfájás, a vérnyomás-ingadozás, és az érzékenyebb szervezetűeknél alvászavar is előfordulhat. A meleg nappali időszakban a folyadékpótlásra, az éjszakai lehűlésben pedig a megfelelő öltözetre érdemes figyelni – írja a Köpönyeg.hu.