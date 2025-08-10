Időjárás előrejelzés
51 perce
Figyelem! Még nem vagyunk túl a nehezén, pokoli megpróbáltatásokat hoz ez a nap
Még nem lélegezhetünk fel! Hazánk egész területén riasztás van érvényben, a Jászkunságban is meglepő számokat mutat majd a hőmérő.
Vasárnap az ország nagy részén várhatóan 25 fok körül alakul a napi középhőmérséklet, de az Alföld középső és déli területein, valamint a Dunántúl keleti részén ennél melegebb lehet, akár 27 fok felett is.
A délkeleti tájakon a középhőmérséklet elérheti, sőt meg is haladhatja a 29 fokot.
Hétfőre a hőség jórészt enyhül, ekkor már csak a Dél-Alföldön maradhat 25 fok körüli a napi középérték.
