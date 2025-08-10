Figyelem! Még nem vagyunk túl a nehezén, pokoli megpróbáltatásokat hoz ez a nap

Vasárnap az ország nagy részén várhatóan 25 fok körül alakul a napi középhőmérséklet, de az Alföld középső és déli területein, valamint a Dunántúl keleti részén ennél melegebb lehet, akár 27 fok felett is.

Másodfokú, narancssárga riasztást adtak ki vármegyénkre

Forrás: Met.hu

A délkeleti tájakon a középhőmérséklet elérheti, sőt meg is haladhatja a 29 fokot.

Hétfőre a hőség jórészt enyhül, ekkor már csak a Dél-Alföldön maradhat 25 fok körüli a napi középérték.