Pislogsz egyet, és már megint nyár van

A HungaroMet előrejelzése szerint szerdán szikrázó napsütés köszönt ránk, csupán néhol, főként az északi határvidéken láthatunk némi gomolyfelhőt az égen. Esőnek nyoma sem lesz, így akár egy spontán szabadtéri program is simán belefér a hét közepébe.

Visszatér a nyárias időjárás

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

A délies szél sokfelé megélénkül, ami hoz egy kis felfrissülést, de a nappali csúcshőmérséklet így is 27 és 33 fok között alakul – úgyhogy nyugodtan előkerülhetnek a napszemüvegek, rövidnadrágok, és kezdődhet a szerdai nyári üzemmód.

Időjárás: péntekre már vészjelzést mutat a HungaroMet

Augusztus utolsó hétköznapjára figyelmeztető előrejelzést adott ki a HungaroMet, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében első fokú, citromsárga riasztás lép majd érvénybe, mely magas középhőmérsékletet jelent, és az időjárási események potenciális veszélyt jelenthetnek majd. Emiatt tanácsos lesz óvatosnak lenni, főként az időjárási hatásoknak jobban kitett tevékenységek során. Az sem baj, ha megteheti, hogy inkább a hűvös lakásban marad és egy napra bezárja az ajtókat és az ablakokat.