54 perce
Még egy utolsó csavart tartogat a Lukas légörvény, durva változás jöhet délután
Újabb zivatar hullám vonul végig térségünkön, helyenként akár viharos széllökésekre is számíthatunk. Az időjárás változékonysága miatt elsőfokú figyelmeztetés van érvényben a Jászkunságban is.
Pénteken továbbra is a Lukas névre keresztelt légörvény alakítja hazánk időjárását, főként a délelőtti órákban. A ciklon középpontja jelenleg a Tisza-tó térségében található, ahol lokális szélminimum és alacsony légnyomás figyelhető meg. A keleti és középső országrészben, köztük a Jászkunságban is, erősen felhős lesz az ég, több hullámban várható zápor és zivatar.
Változékony időjárás uralja a napot
Az HungaroMet elsőfokú figyelmeztetést adott ki zivatarveszély miatt térségünkre is.
A zivatarok környezetében viharos, akár 60–70 kilométer/órás széllökések is előfordulhatnak, északnyugati, északi irányból.
A délután folyamán azonban javulás kezdődik, csökken a csapadékhajlam és a felhőzet is szakadozni kezd, helyenként már napos idő is valószínű. Ez a javuló tendencia estére a keleti megyéket is eléri, de kora estig még számítani kell borongós, esős időszakokra. Térségünkben a pénteki maximum hőmérséklet 23 °C körül alakul, késő estére 15–17 °C-ra csökken. Az eső fokozatosan eláll, estére szárazabb időjárásra számíthatunk.
