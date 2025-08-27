Jön a pusztító porvihar? Ilyen időjárásra számíthatunk a következő napokban

Véget ér a nyugodt, eseménytelen időjárás, a mérsékelt-övi ciklonnak köszönhetően tovább erősödik a nappali felmelegedés, Afrika felől érkezik a meleg levegő.

Az elmúlt pár nap időjárási viszonyai miatt sokat száradt a föld felső rétege, így a betörő délies szél porfelhőt hozhat maga után

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-oldala

Időjárás: lecsap a porvihar

Nem elég, hogy a hőmérséklet lassan újra a negyven fok közelébe emelkedik, érkezik a poros fuvallat is. A HungaroMet előrejelzése szerint, csütörtökön a délies szelet élénk, erős, sőt néhol viharos lökések is kísérik. Ez önmagában talán nem is okozna gondot, ám a száraz, csupasz talajról felkaphatja a port, ráadásul az elszórtan elhelyezkedő gomolyfelhők sem hoznak majd csapadékot.

Visszatér tehát a kánikula. Csütörtökön 34-36 fok köré melegszik a levegő, pénteken már 37-38 fok is lehet, ez melegebb, mint amit eddig jósoltak a meteorológusok.

Vészjelzés a Jászkunságban

A jelenlegi időjárás-előrejelzés szerint, szombaton tetőzik a forróság. Emiatt figyelmeztető előrejelzést adott ki a HungaroMet. E szerint vármegyénkben első fokú, citromsárga riasztás lép majd érvénybe, a magas középhőmérsékleti értékek miatt.