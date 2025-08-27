1 órája
Jön a pusztító porvihar? Ilyen időjárásra számíthatunk a következő napokban
Már azt gondolhattuk volna, hogy a hajnali lehűlés hoz némi változást és felfrissíti majd a levegőt. Azonban az időjárás-előrejelzés teljesen mást mond, ugyanúgy maradt a tikkasztó kánikula, ráadásul tovább is emelkedhet a hőmérséklet, és a szél is meglepetést hozhat magával.
Véget ér a nyugodt, eseménytelen időjárás, a mérsékelt-övi ciklonnak köszönhetően tovább erősödik a nappali felmelegedés, Afrika felől érkezik a meleg levegő.
Időjárás: lecsap a porvihar
Nem elég, hogy a hőmérséklet lassan újra a negyven fok közelébe emelkedik, érkezik a poros fuvallat is. A HungaroMet előrejelzése szerint, csütörtökön a délies szelet élénk, erős, sőt néhol viharos lökések is kísérik. Ez önmagában talán nem is okozna gondot, ám a száraz, csupasz talajról felkaphatja a port, ráadásul az elszórtan elhelyezkedő gomolyfelhők sem hoznak majd csapadékot.
Visszatér tehát a kánikula. Csütörtökön 34-36 fok köré melegszik a levegő, pénteken már 37-38 fok is lehet, ez melegebb, mint amit eddig jósoltak a meteorológusok.
Vészjelzés a Jászkunságban
A jelenlegi időjárás-előrejelzés szerint, szombaton tetőzik a forróság. Emiatt figyelmeztető előrejelzést adott ki a HungaroMet. E szerint vármegyénkben első fokú, citromsárga riasztás lép majd érvénybe, a magas középhőmérsékleti értékek miatt.
