augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Mai évfordulók
Jön a pusztító porvihar? Ilyen időjárásra számíthatunk a következő napokban

Címkék#időjárás-előrejelzés#porvihar#kánikula#figyelmeztető előrejelzés

Már azt gondolhattuk volna, hogy a hajnali lehűlés hoz némi változást és felfrissíti majd a levegőt. Azonban az időjárás-előrejelzés teljesen mást mond, ugyanúgy maradt a tikkasztó kánikula, ráadásul tovább is emelkedhet a hőmérséklet, és a szél is meglepetést hozhat magával.

Dobos Zsófia Tünde

Véget ér a nyugodt, eseménytelen időjárás, a mérsékelt-övi ciklonnak köszönhetően tovább erősödik a nappali felmelegedés, Afrika felől érkezik a meleg levegő.

Heti időjárás
Az elmúlt pár nap időjárási viszonyai miatt sokat száradt a föld felső rétege, így a betörő délies szél porfelhőt hozhat maga után
Forrás:  HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-oldala

Időjárás: lecsap a porvihar 

Nem elég, hogy a hőmérséklet lassan újra a negyven fok közelébe emelkedik, érkezik a poros fuvallat is. A HungaroMet előrejelzése szerint, csütörtökön a délies szelet élénk, erős, sőt néhol viharos lökések is kísérik. Ez önmagában talán nem is okozna gondot, ám a száraz, csupasz talajról felkaphatja a port, ráadásul az elszórtan elhelyezkedő gomolyfelhők sem hoznak majd csapadékot. 

Visszatér tehát a kánikula. Csütörtökön 34-36 fok köré melegszik a levegő, pénteken már 37-38 fok is lehet, ez melegebb, mint amit eddig jósoltak a meteorológusok. 

Vészjelzés a Jászkunságban

A jelenlegi időjárás-előrejelzés szerint, szombaton tetőzik a forróság. Emiatt figyelmeztető előrejelzést adott ki a HungaroMet. E szerint vármegyénkben első fokú, citromsárga riasztás lép majd érvénybe, a magas középhőmérsékleti értékek miatt.

 

