Veszélyes helyzet várható, egy teljes napra be kell zárni az ajtókat és az ablakokat

Távozik hazánkból a Lukas ciklon, így véget érnek a hűvös nappalok. A héten egyre melegebb időjárás várható, a hét vége felé pedig – vészjelzéssel egyetemben – tetőzik majd a hőmérséklet.

Időjárás: ismét 30 fok fölé szökik a hőmérő higanyszála, vészjelzést adott ki a HungaroMet

Fotó: Archív / Mészáros János

A köpönyeg.hu időjárás-előrejelzése szerint, augusztus utolsón napjain még visszatér a nyári kánikula, kedden már 31 Celsius-fok is várható a nappali órákban – hétfőhöz képest mintegy 5 fokkal magasabb –, majd napról-napra, szinte fokonként kúszik fel a hőmérséklet, pénteken pedig tetőzve mérhetünk majd akár 35 Celsius-fokot is, amikor több órás napsütés is várható. Némi fátyol- és gomolyfelhő ugyan takarja majd az eget, viszont csapadék szinte egyáltalán nem várható.

Az orvosmeteorológia alapján melegfronti hatás terheli majd szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet.

Időjárás: péntekre már vészjelzést mutat a HungaroMet

Augusztus utolsó hétköznapjára figyelmeztető előrejelzést adott ki a HungaroMet, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében első fokú, citromsárga riasztás lép majd érvénybe, mely magas középhőmérsékletet jelent, és az időjárási események potenciális veszélyt jelenthetnek majd. Emiatt tanácsos lesz óvatosnak lenni, főként az időjárási hatásoknak jobban kitett tevékenységek során. Az sem baj, hogy ha valaki teheti, inkább a hűvös lakásban marad és egy napra bezárja az ajtókat és az ablakokat.