A zivatarzóna nem kímélte a Jászkunságot sem – videón mutatjuk a felettünk áthaladó hidegfrontot
Szombat délután elérte hazánkat a hullámzó hidegfront csapadékrendszere. Hideg örvény alakította az időjárást, térségünk sem maradt ki az események sodrásából.
Szombaton hazánk nagy részén egy hullámzó hidegfront hatására jelentősen megváltozott az időjárás. Bár a Jászkunságban csendesebben zajlottak az események, azért itt is érzékelhető volt.. A szél feltámadt, gomolyfelhők érkeztek, és a zivatarzóna pereme súrolta térségünket.
Hiába kerültük el a vihart, az időjárás változása nem maradt el
A HungaroMet radarvideóján jól látható, hogyan húzódott kelet felé a viharzóna. Bár a legintenzívebb cellák a vármegyét elkerülték, a felvételeken nyomon követhető, hogyan került térségünk a rendszer peremére, és miként módosította az időjárást még így is. A hidegfronttal pár fokos lehűlés is érkezett, és a következő napokban sem tér vissza a meleg időjárás. Helyenként ismét kialakulhatnak záporok, zivatarok, de a jövő hét közepéig komolyabb csapadékra kevés az esély. Az időjárás változékony marad, kisebb lehűlésre és szeles időszakokra kell készülnünk.