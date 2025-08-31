augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Durva fordulatot vett az időjárás

25 perce

A zivatarzóna nem kímélte a Jászkunságot sem – videón mutatjuk a felettünk áthaladó hidegfrontot

Címkék#zivatarzóna#radarvideó#viharzóna#hidegfront#gomolyfelhő#időjárás

Szombat délután elérte hazánkat a hullámzó hidegfront csapadékrendszere. Hideg örvény alakította az időjárást, térségünk sem maradt ki az események sodrásából.

Parzsol Krisztina

Szombaton hazánk nagy részén egy hullámzó hidegfront hatására jelentősen megváltozott az időjárás. Bár a Jászkunságban csendesebben zajlottak az események, azért itt is érzékelhető volt.. A szél feltámadt, gomolyfelhők érkeztek, és a zivatarzóna pereme súrolta térségünket.

időjárás
A radarfelvételen jól látható, ahogy a viharzóna pereme a Jászkunságot is elérte, ezzel kialakítva a szélsőséges időjárást
Forrás: HungaroMet

Hiába kerültük el a vihart, az időjárás változása nem maradt el

A HungaroMet radarvideóján jól látható, hogyan húzódott kelet felé a viharzóna. Bár a legintenzívebb cellák a vármegyét elkerülték, a felvételeken nyomon követhető, hogyan került térségünk a rendszer peremére, és miként módosította az időjárást még így is. A hidegfronttal pár fokos lehűlés is érkezett, és a következő napokban sem tér vissza a meleg időjárás. Helyenként ismét kialakulhatnak záporok, zivatarok, de a jövő hét közepéig komolyabb csapadékra kevés az esély. Az időjárás változékony marad, kisebb lehűlésre és szeles időszakokra kell készülnünk.

 

