A zivatarzóna nem kímélte a Jászkunságot sem – videón mutatjuk a felettünk áthaladó hidegfrontot

Szombaton hazánk nagy részén egy hullámzó hidegfront hatására jelentősen megváltozott az időjárás. Bár a Jászkunságban csendesebben zajlottak az események, azért itt is érzékelhető volt.. A szél feltámadt, gomolyfelhők érkeztek, és a zivatarzóna pereme súrolta térségünket.

A radarfelvételen jól látható, ahogy a viharzóna pereme a Jászkunságot is elérte, ezzel kialakítva a szélsőséges időjárást

Forrás: HungaroMet

Hiába kerültük el a vihart, az időjárás változása nem maradt el

A HungaroMet radarvideóján jól látható, hogyan húzódott kelet felé a viharzóna. Bár a legintenzívebb cellák a vármegyét elkerülték, a felvételeken nyomon követhető, hogyan került térségünk a rendszer peremére, és miként módosította az időjárást még így is. A hidegfronttal pár fokos lehűlés is érkezett, és a következő napokban sem tér vissza a meleg időjárás. Helyenként ismét kialakulhatnak záporok, zivatarok, de a jövő hét közepéig komolyabb csapadékra kevés az esély. Az időjárás változékony marad, kisebb lehűlésre és szeles időszakokra kell készülnünk.