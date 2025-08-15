Kiadták a figyelmeztetést: nem enyhül a forróság, ez várható a hétvégén

augusztus 15., péntek

Tikkasztó hőség jellemzi a hétvége előtti utolsó napot. Az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú figyelmeztetést adott ki a kánikula miatt térségünkre.

Parzsol Krisztina

A kánikula pénteken is velünk marad. Az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú figyelmeztetést adott ki a Jászkunság teljes területére. Ez azt jelenti, hogy a napi középhőmérséklet várhatóan meghaladja a 25 Celsius-fokot, a délutáni csúcsérték pedig akár 36-37 Celsius-fok körül is alakulhat.

Hétvégén is velünk marad a kánikula.
A napi középhőmérséklet 25 fok felett alakulhat, a délutáni órákban akár 37 fok is lehet. Folytatódik a kánikula
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Tovább tombol a kánikula

A meteorológusok szerint a hőhullám a hétvégén is kitart, így nem csak egynapos fellángolásról van szó. Szombatra már másodfokú hőségriasztás van kilátásban. Érdemes a legmelegebb órákban árnyékba húzódni, sok vizet inni, és ha lehet, kerülni a közvetlen napsütést. A meleg még az egészséges szervezetet is megterheli, de különösen az idősek, gyerekek és a szabadban dolgozók számára lehet veszélyes.

 

