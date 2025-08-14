augusztus 14., csütörtök

Hőség

1 órája

Fokozódik a helyzet a Jászkunságban: már az éjszakák sem hoznak igazi enyhülést

Címkék#kánikula#vészjelzés#hőség#időjárás

Fokozódik a helyzet a Jászkunságban, a hétvégéhez közeledve egyre feljebb emelkedik a hőmérséklet, és már az éjszakák sem hoznak igazi lehűlést. A kánikula miatt vészjelzést is kiadott az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Dobos Zsófia Tünde

Egyre kevesebb helyre hoz felfrissülést az éjszaka, a nappali kánikula ugyanis még a éj beálltával is megterelő maradhat, marad rendkívül száraz levegő. Az időjárás-előrejelzések szerint pedig ez tartósnak ígérkezik, sőt a hétvége közeledtével tovább fokozódik.

Kánikula a Jászkunságban
Kánikula várható, akár 37 fokra is felszökhet a hőmérséklet
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Fokozódó kánikula 

Érdemes lesz bekészíteni a folyadékot, ha elhagyjuk az otthonunkat, ugyanis a hőség nem fog csillapodni az elkövetkezendő napokban. Fokozódik a kánikula, a hőmérséklet negyven fok közelébe is kúszhat – írja a Köpönyeg.hu. 

Éjszaka is marad a húsz fok feletti hőfok. Továbbá igen erős lesz az UV-sugárzás, a szakemberek szerint nagyobb a kockázat a hőgutára, valamint fokozottan ügyelni kell a kiszáradás és leégés veszélyeire. A várható gyenge légmozgás hőérzetünket sem csökkenti.

Riasztás a Jászkunságban

A fokozódó hőség miatt figyelmeztető előrejelzést adott ki HungaroMet. A vészjelzés vasárnapig lép érvénybe, mutatjuk mit jelent ez a Jászkunságra nézve:

  • csütörtökön, pénteken magas középhőmérséklet várható, első fokú, citromsárga riasztás lesz érvényben;
  • szombaton magas középhőmérséklet várható, másodfokú, narancssárga riasztás lesz érvényben. 

Ezeken a napokon potenciális veszélyt jelentenek az időjárási körülmények, ezért tanácsos elővigyázatosnak, óvatosnak lenni, főként az időjárási hatásoknak jobban kitett tevékenységek során.

 

