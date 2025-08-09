augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Életképek

1 órája

Teljesen elnéptelenedett Szolnok központja – fotókon a hátborzongatóan üres utcák

Címkék#kánikula#párakapu#városközpont#hőség

Ürességtől kongó terek, elnéptelenedett utcák, minden vészjóslóan csendes és elhagyatott – utoljára talán a koronavírus-járvány ideje alatt láttunk ilyet. Mutatjuk, miért ürültek ki szinte teljesen Szolnok egyes részei!

Mészáros János

Szombaton, a déli órákra szinte teljesen elnéptelenedett Szolnok központja. Nem a legjobb program ezeken a rendkívül meleg napokon dél körül szabadtéren tartózkodni, és úgy tűnik, ezt a tanácsot a legtöbb szolnoki meg is fogadta.  A hőség elől árnyékba és a hűvös lakásaikba menekültek az emberek.

Az ivókutaknál ugyan bárki hűsíthette szomját, a Verseghy parkba kihelyezett párakapu azonban nem működött.

A Tisza-parton is nagyon kevesen tartózkodtak, ottjártunkkor egy férfi evezett a folyón és egy négylábú hűsítette magát a sólyánál – vajon mikor tér vissza az élet a vármegyeszékhely utcáira?

Kánikula Szolnokon augusztus közepén

Fotók: Mészáros János

 

 

