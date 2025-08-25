augusztus 25., hétfő

Vége a nyárnak!?

40 perce

A nyár utolsó hete jön, mutatjuk, milyen tevékenységre lesz legalkalmasabb az idő

Bár az utóbbi napokban rendkívüli lehűlést tapasztalhattunk, a nyarat rekkenő forróság jellemezte: kánikulák, hőhullámok és vészjelzések nehezítették meg a mindennapjainkat. Ám lassan mindez véget érhet, hisz közeledik a vörösben pompázó őszi időszak. Ennek fényében adja magát a kérdés: lehet változás az őszi időjárásban?

Dobos Zsófia Tünde

Szárazság, hőhullámok, szinte már elviselhetetlen kánikula – az biztos, hogy a nyár maximálisan beütött. A Jászkunság területére is többször adott ki a HungaroMet figyelmeztető előrejelzést vihar, vagy szélsőséges hőmérsékleti értékek miatt. Bár örülhettünk, mert így biztosan jó időnk volt a strandon, ám valljuk be, most már igényeljük, hogy egy kicsit lehűljön a levegő. Tartósan! Vajon az őszi időjárás hűvösebb lesz?

Változást hoz az őszi időjárás
Tombolt a kánikula, Szolnokon még az utcák is kiürültek ebben a hőségben. ezek után vajon mit hoz az őszi időjárás? 
Fotó: Mészáros János/archív

Még utoljára bekeményít a nyár

Bár a Lukas ciklonnak köszönhetően az utóbbi napokban kissé fellélegezhettünk, – szó szerint is, hisz nem nyomta úgy a hőség a tüdőnket, könnyebb volt a levegővétel – augusztus utolsó hetében visszatér a kánikula. Hétfőtől lassan melegszik a levegő, olyannyira, hogy szerdán már újra harminc fok főlé szökik a hőmérő higanyszála. 

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint, még utoljára megmutatja igazi arcát a nyár, pénteken akár 36 fokot is mérhetünk, szombat vasárnapra azonban már enyhül a hőség, de csak egy egészen kicsit. Jövőhét hétfőig plusz 30 fok felett alakul a nappali hőmérséklet. Ennek alapján úgy tűnik, csupán egy hetet kell kibírnunk, míg jön a változás.

Őszi időjárás: mit hoz nekünk a szeptember?

Szeptember első hetében a hőmérséklet fokozatosan csökken majd: 28 fok maximumokkal, éjszakánként pedig 16 fok körüli hűvösebb reggelekkel számolhatunk Az időjárás-előrejelzések szerint, szeptemberben általában derűsebb, enyhe időjárásra lehet majd számítani, viszonylag kevés csapadékkal. Így az ősz előszele már valóban megmutatkozik az új tanév első hetében. A hőhullámok után ez egyértelmű váltásnak ígérkezik, ami reményeink szerint leginkább a kellemes, enyhe ősz felé mutat.

 

