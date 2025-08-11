augusztus 11., hétfő

Tiborcz, Zsuzsanna névnap

Régi idők bölcsessége

1 órája

Az augusztusi hőség elárulta a titkot: mutatjuk, milyen lesz az idei telünk

#bölcsesség #előrejelzés #tapasztalat #tél

Az idei augusztus első tíz napját jellemző tartós kánikula és rekkenő hőség nem csak a nyár végi hőhullámot jelzi, hanem a népi megfigyelések és az időjárási minták alapján egy kemény, hideg tél közeledtét is.

Parzsol Krisztina

Az idei augusztus első tíz napja kánikulával és tikkasztó hőséggel telt, ami a régi népi megfigyelések szerint fontos előjel lehet a közelgő téli időjárás alakulására. A tartós meleg augusztus elején ugyanis gyakran egy kemény, hideg tél előhírnöke. A téli időjárás előrejelzése nem könnyű feladat, különösen hosszú távon, de a paraszti bölcsesség évszázadok óta figyeli a természet apró jeleit. 

téli időjárás
Az augusztusi hőség és napsütés a népi megfigyelések szerint kemény téli időjárást ígér
Fotó: Nagy Balázs

Bölcseletek a téli időjárás jóslására

A mondás tartja: „Ha augusztus 1. és 10. között nagy a hőség, akkor zimankós tél lesz”. Az idei évben, amikor az ország több pontján a hőmérséklet többször is meghaladta a 35 fokot, ez az időjárási minta ismét megerősödni látszik.

A téli időjárás jellege tehát szoros összefüggésben áll az augusztusi meleggel, mely hosszabb távon meghatározhatja a következő hónapok hideg hullámait és csapadékviszonyait. 

A tartós, kánikulai időszak után várhatóan nemcsak hidegebb, hanem havasabb télre is számíthatunk, ami komoly felkészülést igényel.

Az ősz időjárás is meghatározó szerepet játszik a téli szezon előkészítésében. Lőrinc napján, augusztus 10-én tapasztalt napos, száraz idő nemcsak hosszú, kellemes őszt jelez előre, hanem kedvező feltételeket teremt a mezőgazdasági termés éréséhez is. A gazdák így remélhetik, hogy a szőlő cukortartalma, az alma és a körte lédússága ideális lesz.

Összességében a téli időjárás várhatóan hideg és kemény lesz, melyet az augusztusi meleg is előrejelez. A természet üzenetei szerint az idei tél nem lesz kíméletes, ezért az előrejelzés és a múlt tapasztalatai továbbra is hasznos útmutatók a mindennapokhoz.

 

