Az augusztusi hőség elárulta a titkot: mutatjuk, milyen lesz az idei telünk

Az idei augusztus első tíz napja kánikulával és tikkasztó hőséggel telt, ami a régi népi megfigyelések szerint fontos előjel lehet a közelgő téli időjárás alakulására. A tartós meleg augusztus elején ugyanis gyakran egy kemény, hideg tél előhírnöke. A téli időjárás előrejelzése nem könnyű feladat, különösen hosszú távon, de a paraszti bölcsesség évszázadok óta figyeli a természet apró jeleit.

Az augusztusi hőség és napsütés a népi megfigyelések szerint kemény téli időjárást ígér

Fotó: Nagy Balázs

Bölcseletek a téli időjárás jóslására

A mondás tartja: „Ha augusztus 1. és 10. között nagy a hőség, akkor zimankós tél lesz”. Az idei évben, amikor az ország több pontján a hőmérséklet többször is meghaladta a 35 fokot, ez az időjárási minta ismét megerősödni látszik.

A téli időjárás jellege tehát szoros összefüggésben áll az augusztusi meleggel, mely hosszabb távon meghatározhatja a következő hónapok hideg hullámait és csapadékviszonyait.

A tartós, kánikulai időszak után várhatóan nemcsak hidegebb, hanem havasabb télre is számíthatunk, ami komoly felkészülést igényel.

Az ősz időjárás is meghatározó szerepet játszik a téli szezon előkészítésében. Lőrinc napján, augusztus 10-én tapasztalt napos, száraz idő nemcsak hosszú, kellemes őszt jelez előre, hanem kedvező feltételeket teremt a mezőgazdasági termés éréséhez is. A gazdák így remélhetik, hogy a szőlő cukortartalma, az alma és a körte lédússága ideális lesz.

Összességében a téli időjárás várhatóan hideg és kemény lesz, melyet az augusztusi meleg is előrejelez. A természet üzenetei szerint az idei tél nem lesz kíméletes, ezért az előrejelzés és a múlt tapasztalatai továbbra is hasznos útmutatók a mindennapokhoz.