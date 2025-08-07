Pokoli hőség érkezik, már most vannak jelei

Közeledik a nyár legmelegebb hétvégéje, melynek előjeleit már most tapasztalhatók. Tikkasztó napokban lehet része a Jászkunságban élőknek.

A hideg, esős idő után ismét visszatér a tikkasztó nyári kánikula

Fotó: Mészáros János/archív

Visszatér a tikkasztó nyár

Érdemes kihasználni a hétvége előtti napokat, ekkor még érezhetjük a hidegfront hatását, különösen a hajnali órákban. Azonban az előképet látva úgy tűnik, egyre inkább készülni kell, ugyanis visszatér a tartós, tikkasztó nyári időjárás.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a hidegfront kelet felé elhagyja térségünket, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye területéről is eltűnik a gomolyfelhőzet, a csapadékosabb időjárást felváltja a kánikula. A következő napokban nyugatról, délnyugatról anticiklon alakítja majd időjárásunkat, mely száraz levegőt hoz magával térségünkbe. Az éjszakákat is jellemzően fátyolfelhős, száraz időjárás jellemzi majd, a hőmérséklet ezekben az órákban 20 fokhoz is közelíthet.

Csütörtökön és pénteken fokozatosan emelkedik majd a hőmérséklet, a nappali csúcsérték elérheti a 34 fokot is. Az UV sugárzás is igen erős lesz ezekben a napokban. A hétvégére ez tovább fokozódik, tartósan forró nyári napokra kell készülni, a hőmérők higanyszála akár 40 fokig is felkúszhat.