Visszatér a nyár

Pokoli hőség érkezik, már most vannak jelei

A Jászkunságban búcsút inthetünk néhány napra a szürke felhőknek, és esőre sem kell számítani. Visszatér a tikkasztó nyári hőség.

Dobos Zsófia Tünde

Közeledik a nyár legmelegebb hétvégéje, melynek előjeleit már most tapasztalhatók. Tikkasztó napokban lehet része a Jászkunságban élőknek.

Tikkasztó nyári napoknak nézünk elébe
A hideg, esős idő után ismét visszatér a tikkasztó nyári kánikula
Fotó: Mészáros János/archív

Visszatér a tikkasztó nyár

Érdemes kihasználni a hétvége előtti napokat, ekkor még érezhetjük a hidegfront hatását, különösen a hajnali órákban. Azonban az előképet látva úgy tűnik, egyre inkább készülni kell, ugyanis visszatér a tartós, tikkasztó nyári időjárás.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a hidegfront kelet felé elhagyja térségünket, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye területéről is eltűnik a gomolyfelhőzet, a csapadékosabb időjárást felváltja a kánikula. A következő napokban nyugatról, délnyugatról anticiklon alakítja majd időjárásunkat, mely száraz levegőt hoz magával térségünkbe. Az éjszakákat is jellemzően fátyolfelhős, száraz időjárás jellemzi majd, a hőmérséklet ezekben az órákban 20 fokhoz is közelíthet.

Csütörtökön és pénteken fokozatosan emelkedik majd a hőmérséklet, a nappali csúcsérték elérheti a 34 fokot is. Az UV sugárzás is igen erős lesz ezekben a napokban. A hétvégére ez tovább fokozódik, tartósan forró nyári napokra kell készülni, a hőmérők higanyszála akár 40 fokig is felkúszhat.

 

