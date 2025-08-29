Ez zuhog majd az égből szombaton, így vészelheti át a drámai órákat

Még utoljára igazán bekeményít az augusztus, és nem is akármilyen időjárás vár ránk a következő három napban. Az eddig megszokott kánikulát vihar váltja fel.

Viharos időjárás ígérkezik, már péntek este gyülekeznek a felhők az égen

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Szélsőséges módon csap le az időjárás a Jászkunságra

Ahogy korábban hírportálunkon megírtuk, az elmúlt napok hőhulláma pénteken tetőzik országszerte, így a Jászkunságban is. Bár a délnyugati szél többfelé megélénkül, a hőmérsékletet nem befolyásolja, 37 fok körüli hőség várható. Emiatt vészjelzést is közölt a HungaroMet, mely szerint vármegyénkben másodfokú, narancssárga riasztás lép érvénybe.

A napsütést változó mennyiségű és vastagságú felhőzet zavarhatja, valamint a nagyobb koncentrációjú sivatagi por is szűrheti a napsütést. A meteorológusok közlése szerint, megnyílt a porfolyosó, emiatt lehet szűrtebb napsütés, és hozhat némi szépséget a nap végére is, ugyanis színesebb naplementére számíthatunk.

Hétvégére ez az idő fokozódik, szombatra érkezik a vihar, mely vasárnap is marad térségünkben, figyelmeztető előrejelzéssel vegyítve.

Viharral búcsúzik az augusztus

Az időjárás-előrejelzés szerint, már péntek estétől megközelíti egy hullámzó frontrendszer a nyugati tájakat, aminek hatására vasárnap estig kelet felé terjedve sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Felhőszakadás és jégeső is lehet. Utóbbi idején mindenképp tartózkodjunk zárt helyen, lakásunk ajtajait, ablakait pedig csukjuk be, a heves jégverések ugyanis az ingatlanokban is kárt tehetnek.

A HungaroMet az egész országra vészjelzést adott ki, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében első fokú riasztás van érvényben jelenleg. A nap folyamán elsődleges veszélyforrást a villámlás jelentheti majd, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat!

A hőmérséklet a hét végére a felhők és a csapadék hatására fokozatosan több fokot visszaesik: szombaton a nappali órákban még 33 fok körüli hőmérséklet várható, vasárnap már 25 fok maximumot mérhetnek a hőmérők.

Az előttünk álló 6-8 nap során változékony, többször csapadékos időre lehet számítani.