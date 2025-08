Extrém időjárás 4 órája

Villámlás tépte szét az eget Tiszafüreden – videón mutatjuk a vihar tombolását

Augusztus 3-án este Tiszafüredre is hatalmas vihar csapott le, melyet több helyi is megörökített. A villámok tánca számos ponton vakító fénybe borította az eget, ráadásul a vihar jelentős csapadékkal érkezett. Látványos videó is készült a villámlásról!

Augusztus 3-án este egy különösen intenzív zivatar érkezett Tiszafüred térségébe. A vihar nemcsak erős széllel és esőzéssel, hanem heves villámlással is járt, a villámok közül néhány rendkívül közel csapott le. Mintegy 28 milliméter eső zúdult le Tiszafürednél, miközben a villámlások percekig megállás nélkül villogtak az égen

Forrás: Tiszafüred időjárás YouTube-csatorna A villámlás látványa lenyűgöző és egyben félelmetes is volt A villámlások futószalagon érkeztek, a lecsapó villámokat a Tiszafüred Időjárás YouTube-csatorna is megörökítette. A zivatar során 28 milliméter csapadék hullott rövid idő alatt, ami jelentős mennyiségnek számít a környéken. Egyre gyakoribbak az extrém időjárási jelenségek A klímaváltozás hatására a hasonló időjárási jelenségek egyre gyakoribbak térségünkben is. Azonban a villámtevékenység amellett, hogy látványos, komoly veszélyt is jelenthet a lakosságra, főleg ha a vihar sűrűn lakott területen csap le. A szakértők szerint érdemes követni az időjárás-előrejelzéseket, és zivatarveszély esetén lehetőleg zárt térben tartózkodni, ugyanis a villámcsapások akár életveszélyesek is lehetnek.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!