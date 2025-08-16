Hihetetlen, mekkorát fordul az időjárás vasárnap a Jászkunságban

Alig hisszük el, de vasárnap szinte egyik pillanatról a másikra teljesen más arcát mutatja majd az időjárás. A HungaroMet friss tájékoztatása szerint ugyanis zivatarok alakulhatnak ki térségünkben, amelyek elsődleges veszélyforrása a villámlás lesz. Emellett időszakosan erős széllökésekre, sőt akár jégesőre is fel kell készülni.

A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy a vasárnapi programok tervezésekor fokozottan figyeljenek a friss előrejelzésekre. Ha villámlás közeledik, érdemes biztonságos helyen kivárni a zivatar végét, és kerülni a szabad vizeket, erdőszéleket.

Úgy tűnik, a nyár egyik legnagyobb időjárási fordulata érkezik. Míg a hét elején még igazi strandidőnek örülhettünk, most vasárnap már sokkal inkább az esernyő és a türelem lesz a legfontosabb úti társ.