Igazi strandidő

Az előrejelzések alapján is elmarad az ősz

Sokan várták már, hogy a nyári kánikula után végre enyhüljön a hőség, és megérkezzen a kellemesebb, elviselhetőbb idő. Úgy tűnik azonban, hogy az igazi ősz még mindig késik: a hétvégén inkább strandidőre készülhetünk, szombat délután pedig ismét 30 fok környékére kúszik fel a hőmérő higanyszála.

Dobos Zsófia Tünde

Már reggel kellemes, derűs időre ébredhettünk, és a meteorológusok szerint egy anticiklon gondoskodik arról, hogy a szombat nyugodtan, csapadék nélkül teljen. Nyugodt – már amennyire a kánikula annak mondható –, hiszen hat nap után visszatér a strandidő: a levegő folyamatosan melegszik, dél körül már 30 fokot is mutathatnak a hőmérők a Jászkunságban.

Az időjárás inkább a nyarat idézi szombaton
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Szeptemberben a nyarat idézi meg az időjárás

A köpönyeg.hu szerint, a napfolyamán egyre csak melegszik majd az idő, délben már 30 fokot mérhetne a hőmérők a Jászkunságban, és ez a forróság fogja jellemezni a délutánt, 27-29 fok körül alakulnak majd a maximumok. Csak kevés fátyolfelhő színezheti az eget, melyből csapadék egészen biztosan nem hullik majd a nyakunkba, így szabadidős tevékenységeknek igen kedvező szombat délutánt tudhatunk magunknak.

 

