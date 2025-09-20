Az előrejelzések alapján is elmarad az ősz

Már reggel kellemes, derűs időre ébredhettünk, és a meteorológusok szerint egy anticiklon gondoskodik arról, hogy a szombat nyugodtan, csapadék nélkül teljen. Nyugodt – már amennyire a kánikula annak mondható –, hiszen hat nap után visszatér a strandidő: a levegő folyamatosan melegszik, dél körül már 30 fokot is mutathatnak a hőmérők a Jászkunságban.

Az időjárás inkább a nyarat idézi szombaton

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

A köpönyeg.hu szerint, a napfolyamán egyre csak melegszik majd az idő, délben már 30 fokot mérhetne a hőmérők a Jászkunságban, és ez a forróság fogja jellemezni a délutánt, 27-29 fok körül alakulnak majd a maximumok. Csak kevés fátyolfelhő színezheti az eget, melyből csapadék egészen biztosan nem hullik majd a nyakunkba, így szabadidős tevékenységeknek igen kedvező szombat délutánt tudhatunk magunknak.