1 órája
Akkor kell horgászni, amikor jól esik! Na de a falu kellős közepén, az úton?! – videóval
Órási vihar tombolta végig a Jászkunság északi részét, Jászdózsa utcái is víz alatt álltak. De volt, aki ebben az elszomorító helyzetben is megtalálta a vidámságot.
Az ország nagyobb területén hétfőn is folytatódott a nyárias idő, voltak azonban területek, ahol rövid idő alatt jelentős mennyiségű csapadék hullott, a felhőszakadás következtében pedig villámárvizek alakultak ki.
Hírportálunk is beszámolt róla, hogy Jászjákóhalmán egy buszmegálló került víz alá a hirtelen égi áldástól, de Jászdózsán is utcákat öntött el a víz, ami jól látszik a MetNet Facebook-oldalára feltöltött videón is.
A váratlan felhőszakadás váratlan megoldásokat kíván
Voltak azonban olyanok is, akik a bosszankodás helyett megpróbálták a legjobbat kihozni a helyzetből.
Akkor kell horgászni, amikor jól esik
– kezdte a videóját egy helyi fiatal, aki társával együtt megpróbálta kifogni „az utca halát”.
Valósággal felrobbantotta az internetet a kép és a bejegyzéshez csatolt videó, minden közösségi oldalon záporoztak a kommentek a kreatív páros bejegyzéséhez.
