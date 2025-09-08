Akkor kell horgászni, amikor jól esik! Na de a falu kellős közepén, az úton?! – videóval

Az ország nagyobb területén hétfőn is folytatódott a nyárias idő, voltak azonban területek, ahol rövid idő alatt jelentős mennyiségű csapadék hullott, a felhőszakadás következtében pedig villámárvizek alakultak ki.

Elöntötte Jászdózsa utcáit a villámárvíz a felhőszakadás után

Forrás: Részlet a MetNet Facebook-videójából

Hírportálunk is beszámolt róla, hogy Jászjákóhalmán egy buszmegálló került víz alá a hirtelen égi áldástól, de Jászdózsán is utcákat öntött el a víz, ami jól látszik a MetNet Facebook-oldalára feltöltött videón is.

A váratlan felhőszakadás váratlan megoldásokat kíván

Voltak azonban olyanok is, akik a bosszankodás helyett megpróbálták a legjobbat kihozni a helyzetből.

Akkor kell horgászni, amikor jól esik

– kezdte a videóját egy helyi fiatal, aki társával együtt megpróbálta kifogni „az utca halát”.

Vajon szerencsével jártak a horgászok?

Fotó: Beküldött (Urbán Ágoston)

Valósággal felrobbantotta az internetet a kép és a bejegyzéshez csatolt videó, minden közösségi oldalon záporoztak a kommentek a kreatív páros bejegyzéséhez.