Nyárias szombat, zivataros vasárnap – jön a hétvégi időjárás-változás

Szombaton sok napsütésre és 25–30 fokos csúcshőmérsékletre készülhetünk, a hétvégi időjárást az igazi kora őszi nyár jellemzi. Csak a Dunántúl északnyugati részén lehet egy-egy futó zápor vagy zivatar. A Köpönyeg.hu szerint a délies szél helyenként élénk lesz, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések is előfordulhatnak.

A Jászkunságban lesz a legmelegebb szombaton, másnapra viszont elromlik a hétvégi időjárás

Forrás: met.hu

Így változik a hétvégi időjárás

A met.hu előrejelzése szerint viszont vasárnap megérkezik a hidegfront, amely nyugatról kelet felé haladva sokfelé hoz esőt, záporokat. A hőmérséklet kissé visszaesik, de marad a viszonylag enyhe, kora őszi idő.