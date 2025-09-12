Előrejelzés
Nyárias szombat, zivataros vasárnap – jön a hétvégi időjárás-változás
Sok napsütéssel indul a hétvége, de vasárnapra megérkezik a hidegfront, ami esőt, zivatart hozhat.
Szombaton sok napsütésre és 25–30 fokos csúcshőmérsékletre készülhetünk, a hétvégi időjárást az igazi kora őszi nyár jellemzi. Csak a Dunántúl északnyugati részén lehet egy-egy futó zápor vagy zivatar. A Köpönyeg.hu szerint a délies szél helyenként élénk lesz, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések is előfordulhatnak.
Így változik a hétvégi időjárás
A met.hu előrejelzése szerint viszont vasárnap megérkezik a hidegfront, amely nyugatról kelet felé haladva sokfelé hoz esőt, záporokat. A hőmérséklet kissé visszaesik, de marad a viszonylag enyhe, kora őszi idő.
