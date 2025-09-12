szeptember 12., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

2 órája

Nyárias szombat, zivataros vasárnap – jön a hétvégi időjárás-változás

Címkék#hétvégi időjárás#előrejelzés#hidegfront

Sok napsütéssel indul a hétvége, de vasárnapra megérkezik a hidegfront, ami esőt, zivatart hozhat.

Kiss Ádám

Szombaton sok napsütésre és 25–30 fokos csúcshőmérsékletre készülhetünk, a hétvégi időjárást az igazi kora őszi nyár jellemzi. Csak a Dunántúl északnyugati részén lehet egy-egy futó zápor vagy zivatar. A Köpönyeg.hu szerint a délies szél helyenként élénk lesz, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések is előfordulhatnak.

hétvégi időjárás
A Jászkunságban lesz a legmelegebb szombaton, másnapra viszont elromlik a hétvégi időjárás
Forrás: met.hu

Így változik a hétvégi időjárás

A met.hu előrejelzése szerint viszont vasárnap megérkezik a hidegfront, amely nyugatról kelet felé haladva sokfelé hoz esőt, záporokat. A hőmérséklet kissé visszaesik, de marad a viszonylag enyhe, kora őszi idő.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu