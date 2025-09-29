3 órája
Hideg szeptemberi éjszaka: megérkezett az ősz első fagyos lehelete
Az idei ősz eddigi leghidegebb éjszakája van mögöttünk, több helyen 10 fok alá hűlt a levegő, Lénárddarócon pedig -0,4 fokot is mértek. De vajon mennyire szokatlan ez szeptember végén?
Hétfő hajnalra az ország nagy részén 10 fok alá csökkent a hőmérséklet, néhol a 0 fok közelségébe kerültünk. A leghidegebb pontnak most Lénárddaróc bizonyult, ahol rövid időre -0,4 fokig süllyedt a hőmérő higanyszála. Ez eddig az ősz legalacsonyabb értéke, vagyis hivatalosan is megérkezett az első hideg szeptemberi éjszaka.
Jönnek még fagyos hajnalok
A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban is számítani lehet gyenge fagyokra, főként azokon a helyeken, ahol ilyenkor rendszerint hidegebb van. A hajnali fagy tehát nem egyedi eset, hanem inkább egy sorozat kezdete lehet.
Szokatlan jelenség vagy teljesen normális?
Sokan ilyenkor megijednek, hogy túl korán érkezik a tél, de valójában nincs ok az aggodalomra. A szeptember végi átlagos minimum hőmérséklet nagyjából megfelel annak, amit most tapasztalunk. Magyarán, teljesen természetes, hogy ilyenkor a hajnalok már ilyen csípősek.
Jön a hideg idő
Az idei ősz első igazán hideg szeptemberi éjszakája mögöttünk van, de a hűvös hajnalok folytatódnak. A kabát tehát lassan alapfelszerelés lesz, és a kerti növények védelmére is érdemes gondolni.
Mi várható a Jászkunságban?
A Jászkunság térségében is érezhető lesz az őszi lehűlés, az éjszakai hőmérséklet több napon át 5-7 fok körül alakul, a fagyzugos területeken pedig akár 0-2 fokig is lehűlhet a levegő. Gyenge fagy nem kizárt, főként a kora hajnali órákban, ha kitisztul az ég. Ez azt jelenti, hogy a kerti növényekre, érzékeny palántákra itt is érdemes figyelni a következő napokban.