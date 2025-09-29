szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

3 órája

Hideg szeptemberi éjszaka: megérkezett az ősz első fagyos lehelete

Címkék#hőmérséklet#levegő#fagy#növény

Az idei ősz eddigi leghidegebb éjszakája van mögöttünk, több helyen 10 fok alá hűlt a levegő, Lénárddarócon pedig -0,4 fokot is mértek. De vajon mennyire szokatlan ez szeptember végén?

Szoljon.hu

Hétfő hajnalra az ország nagy részén 10 fok alá csökkent a hőmérséklet, néhol a 0 fok közelségébe kerültünk. A leghidegebb pontnak most Lénárddaróc bizonyult, ahol rövid időre -0,4 fokig süllyedt a hőmérő higanyszála. Ez eddig az ősz legalacsonyabb értéke, vagyis hivatalosan is megérkezett az első hideg szeptemberi éjszaka.

hideg
Hamarosan beköszönt a hideg időjárás
Fotó: Gettyimages.com / Forrás:  Illusztráció

Jönnek még fagyos hajnalok

A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban is számítani lehet gyenge fagyokra, főként azokon a helyeken, ahol ilyenkor rendszerint hidegebb van. A hajnali fagy tehát nem egyedi eset, hanem inkább egy sorozat kezdete lehet.

Szokatlan jelenség vagy teljesen normális?

Sokan ilyenkor megijednek, hogy túl korán érkezik a tél, de valójában nincs ok az aggodalomra. A szeptember végi átlagos minimum hőmérséklet nagyjából megfelel annak, amit most tapasztalunk. Magyarán, teljesen természetes, hogy ilyenkor a hajnalok már ilyen csípősek.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Jön a hideg idő

Az idei ősz első igazán hideg szeptemberi éjszakája mögöttünk van, de a hűvös hajnalok folytatódnak. A kabát tehát lassan alapfelszerelés lesz, és a kerti növények védelmére is érdemes gondolni.

Mi várható a Jászkunságban?

A Jászkunság térségében is érezhető lesz az őszi lehűlés, az éjszakai hőmérséklet több napon át 5-7 fok körül alakul, a fagyzugos területeken pedig akár 0-2 fokig is lehűlhet a levegő. Gyenge fagy nem kizárt, főként a kora hajnali órákban, ha kitisztul az ég. Ez azt jelenti, hogy a kerti növényekre, érzékeny palántákra itt is érdemes figyelni a következő napokban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu