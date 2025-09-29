Hideg szeptemberi éjszaka: megérkezett az ősz első fagyos lehelete

Hétfő hajnalra az ország nagy részén 10 fok alá csökkent a hőmérséklet, néhol a 0 fok közelségébe kerültünk. A leghidegebb pontnak most Lénárddaróc bizonyult, ahol rövid időre -0,4 fokig süllyedt a hőmérő higanyszála. Ez eddig az ősz legalacsonyabb értéke, vagyis hivatalosan is megérkezett az első hideg szeptemberi éjszaka.

Hamarosan beköszönt a hideg időjárás

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Jönnek még fagyos hajnalok

A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban is számítani lehet gyenge fagyokra, főként azokon a helyeken, ahol ilyenkor rendszerint hidegebb van. A hajnali fagy tehát nem egyedi eset, hanem inkább egy sorozat kezdete lehet.

Szokatlan jelenség vagy teljesen normális?

Sokan ilyenkor megijednek, hogy túl korán érkezik a tél, de valójában nincs ok az aggodalomra. A szeptember végi átlagos minimum hőmérséklet nagyjából megfelel annak, amit most tapasztalunk. Magyarán, teljesen természetes, hogy ilyenkor a hajnalok már ilyen csípősek.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Jön a hideg idő

Az idei ősz első igazán hideg szeptemberi éjszakája mögöttünk van, de a hűvös hajnalok folytatódnak. A kabát tehát lassan alapfelszerelés lesz, és a kerti növények védelmére is érdemes gondolni.

Mi várható a Jászkunságban?

A Jászkunság térségében is érezhető lesz az őszi lehűlés, az éjszakai hőmérséklet több napon át 5-7 fok körül alakul, a fagyzugos területeken pedig akár 0-2 fokig is lehűlhet a levegő. Gyenge fagy nem kizárt, főként a kora hajnali órákban, ha kitisztul az ég. Ez azt jelenti, hogy a kerti növényekre, érzékeny palántákra itt is érdemes figyelni a következő napokban.