1 órája
Viharos hidegfront söpört át az országon – itt esett a legtöbb eső
Tegnap délelőtt átvonult ciklon záporokat, felhőszakadással kísért zivatarokat és helyenként viharos szelet hozott.
Tegnap délelőtt megérkezett hazánkba az a hidegfront, amely a Lengyelország felett kimélyült ciklonhoz tartozott.
A HungaroMet arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy a front a kora esti órákra hagyta el az ország keleti térségeit, útja során pedig sokfelé hozott esőt, záport, sőt helyenként felhőszakadással kísért zivatarokat is. Néhány településen, például Kecskeméten, viharos erejű széllökések kísérték.
Elvonult a hidegfront, de csak lassan melegszik a hőmérséklet
A felhőszakadások miatt kis területen belül is jelentős különbségek alakultak ki a lehullott csapadék mennyiségében. A legtöbbet regisztráló tíz mérőállomáson 30 milliméternél is több eső esett. A front távozása után az éjszaka már eseménytelenül telt, bár az északkeleti határnál még előfordult némi csapadék, hátra hagyva az esős időjárást.
