szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Viharos hidegfront söpört át az országon – itt esett a legtöbb eső

Címkék#csapadék#hidegfront#zápor

Tegnap délelőtt átvonult ciklon záporokat, felhőszakadással kísért zivatarokat és helyenként viharos szelet hozott.

Kiss Ádám

Tegnap délelőtt megérkezett hazánkba az a hidegfront, amely a Lengyelország felett kimélyült ciklonhoz tartozott.

hidegfront vihar jászkunság eső
A hidegfront hatására számos helyen 30 milliméternél több csapadék is hullott
Forrás: HungaroMet Facebook-oldal

A HungaroMet arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy a front a kora esti órákra hagyta el az ország keleti térségeit, útja során pedig sokfelé hozott esőt, záport, sőt helyenként felhőszakadással kísért zivatarokat is. Néhány településen, például Kecskeméten, viharos erejű széllökések kísérték.

Elvonult a hidegfront, de csak lassan melegszik a hőmérséklet

A felhőszakadások miatt kis területen belül is jelentős különbségek alakultak ki a lehullott csapadék mennyiségében. A legtöbbet regisztráló tíz mérőállomáson 30 milliméternél is több eső esett. A front távozása után az éjszaka már eseménytelenül telt, bár az északkeleti határnál még előfordult némi csapadék, hátra hagyva az esős időjárást.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu