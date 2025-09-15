Viharos hidegfront söpört át az országon – itt esett a legtöbb eső

Tegnap délelőtt megérkezett hazánkba az a hidegfront, amely a Lengyelország felett kimélyült ciklonhoz tartozott.

A hidegfront hatására számos helyen 30 milliméternél több csapadék is hullott

Forrás: HungaroMet Facebook-oldal

A HungaroMet arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy a front a kora esti órákra hagyta el az ország keleti térségeit, útja során pedig sokfelé hozott esőt, záport, sőt helyenként felhőszakadással kísért zivatarokat is. Néhány településen, például Kecskeméten, viharos erejű széllökések kísérték.

Elvonult a hidegfront, de csak lassan melegszik a hőmérséklet

A felhőszakadások miatt kis területen belül is jelentős különbségek alakultak ki a lehullott csapadék mennyiségében. A legtöbbet regisztráló tíz mérőállomáson 30 milliméternél is több eső esett. A front távozása után az éjszaka már eseménytelenül telt, bár az északkeleti határnál még előfordult némi csapadék, hátra hagyva az esős időjárást.