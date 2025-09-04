1 órája
Ne lepődjön meg, ha ingerlékeny és fáradékony lesz, ez az oka
Pénteken országszerte többórás napsütés ígérkezik, ám az északnyugati és északi térségekben helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
A nap nagy részében derűs, napos időjárásra számíthatunk, azonban az erőteljes gomolyfelhő-képződés főként északnyugaton és az északi megyékben helyenként záporokat, zivatarokat is hozhat. Az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül.
Időjárás és hőmérséklet
A délutáni órákban 27 és 34 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk, így az ország nagy részén igazi nyári hőség várja a szabadtéri programokat tervezőket. A csapadékosabb északi területeken azonban átmenetileg felfrissülhet a levegő.
Orvosmeteorológia
A meleg, napos idő miatt fokozódhat a keringési rendszer terhelése, különösen a szív- és érrendszeri panaszokkal élők körében. A hőség ingerlékenységet, fáradékonyságot is okozhat. Az időjárás miatt az UV-sugárzás a déli órákban erős lesz, ezért ajánlott a fényvédelem, valamint a bőséges folyadékbevitel.
