Ne lepődjön meg, ha ingerlékeny és fáradékony lesz, ez az oka

A nap nagy részében derűs, napos időjárásra számíthatunk, azonban az erőteljes gomolyfelhő-képződés főként északnyugaton és az északi megyékben helyenként záporokat, zivatarokat is hozhat. Az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül.

Napos, nyárias időjárás várható pénteken, de helyenként gomolyfelhők és záporok is megzavarhatják a derűt

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Időjárás és hőmérséklet

A délutáni órákban 27 és 34 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk, így az ország nagy részén igazi nyári hőség várja a szabadtéri programokat tervezőket. A csapadékosabb északi területeken azonban átmenetileg felfrissülhet a levegő.

Orvosmeteorológia

A meleg, napos idő miatt fokozódhat a keringési rendszer terhelése, különösen a szív- és érrendszeri panaszokkal élők körében. A hőség ingerlékenységet, fáradékonyságot is okozhat. Az időjárás miatt az UV-sugárzás a déli órákban erős lesz, ezért ajánlott a fényvédelem, valamint a bőséges folyadékbevitel.