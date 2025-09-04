szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

Nehéz nap

52 perce

Ne lepődjön meg, ha ingerlékeny és fáradékony lesz, ez az oka

Pénteken országszerte többórás napsütés ígérkezik, ám az északnyugati és északi térségekben helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak.

A nap nagy részében derűs, napos időjárásra számíthatunk, azonban az erőteljes gomolyfelhő-képződés főként északnyugaton és az északi megyékben helyenként záporokat, zivatarokat is hozhat. Az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül.

Napos, nyárias időjárás várható pénteken, de helyenként gomolyfelhők és záporok is megzavarhatják a derűt
A délutáni órákban 27 és 34 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk, így az ország nagy részén igazi nyári hőség várja a szabadtéri programokat tervezőket. A csapadékosabb északi területeken azonban átmenetileg felfrissülhet a levegő.

A meleg, napos idő miatt fokozódhat a keringési rendszer terhelése, különösen a szív- és érrendszeri panaszokkal élők körében. A hőség ingerlékenységet, fáradékonyságot is okozhat. Az időjárás miatt az UV-sugárzás a déli órákban erős lesz, ezért ajánlott a fényvédelem, valamint a bőséges folyadékbevitel.

 

