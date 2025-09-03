2 órája
A nyár egyelőre nem adja át a helyét, csütörtökön is 30 fok és ragyogó napsütés vár ránk
Bár már szeptember van, az időjárás makacsul ragaszkodik nyári formájához. Csütörtökön ismét zavartalan napsütésben lesz részünk, a hőmérő higanyszála pedig elérheti a 30 fok körül hőmérsékletet – így a fürdőruhát még mindig nem érdemes elrakni a szekrény mélyére
Úgy tűnik, az idei szeptember még nem hajlandó átadni helyét az ősznek. A hét második felében is folytatódik a nyári hangulat. A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint csütörtökön szinte felhőt sem látunk majd az égen, és csak egy enyhe, élénkebb északnyugati szél frissíti fel a levegőt. Az időjárás tehát még mindig a nyári arcát mutatja.
Nem viccel az időjárás
A maximumok 30 fok környékén alakulnak, így a strandok és a szabadtéri programok még mindig csábítóak lehetnek. Aki teheti, élvezze ki a napos időt, mert a hosszabb távú kilátások szerint előbb-utóbb beköszönt a hűvösebb, igazi őszi időjárás is.
Orvosmeteorológia
A HungaroMet tájékoztatása szerint a frontérzékenyek számára kedvező hír, hogy csütörtökre nem várható jelentős fronthatás, ezért az arra érzékenyek is élvezhetik a gyönyörű napsütést.
Elvesztette a harcot a Tisza óriásával a horgász, mégis ez lett a legboldogabb napja
Tűz ütött ki egy házban Újszászon – a tűzoltók bennragadtak után kutattak – fotókkal