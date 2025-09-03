A nyár egyelőre nem adja át a helyét, csütörtökön is 30 fok és ragyogó napsütés vár ránk

Úgy tűnik, az idei szeptember még nem hajlandó átadni helyét az ősznek. A hét második felében is folytatódik a nyári hangulat. A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint csütörtökön szinte felhőt sem látunk majd az égen, és csak egy enyhe, élénkebb északnyugati szél frissíti fel a levegőt. Az időjárás tehát még mindig a nyári arcát mutatja.

Az időjárás nyáriasan alakul csütörtökön

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Nem viccel az időjárás

A maximumok 30 fok környékén alakulnak, így a strandok és a szabadtéri programok még mindig csábítóak lehetnek. Aki teheti, élvezze ki a napos időt, mert a hosszabb távú kilátások szerint előbb-utóbb beköszönt a hűvösebb, igazi őszi időjárás is.

Orvosmeteorológia

A HungaroMet tájékoztatása szerint a frontérzékenyek számára kedvező hír, hogy csütörtökre nem várható jelentős fronthatás, ezért az arra érzékenyek is élvezhetik a gyönyörű napsütést.