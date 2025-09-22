Minden pirosba borult: ilyet ritkán látni, látványos térképet mutatunk a rekordokról

Akár számíthattunk volna is rá, hisz napok óta a nyarat idézte az időjárás, folyamatosan harminc fok körül alakult a hőmérséklet, de még a mai napra is azt jósolták a meteorológusok, hogy hétfőn akár 33 fokig is felkúszhat hőmérő higanyszála.

Időjárás: a Jászkunságban is 30 fok feletti hőmérsékletet mértek a szakemberek

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Melegrekord: ezt hozta számunkra a vasárnapi időjárás

Még a HungaroMet oldalán is fel tették a kérdést: vajon milyen hónapot írunk? Nos, szeptembert, de inkább az augusztust éljük újra. A maximum majdnem 10 fokkal alakult magasabban országos átlagban (30,3 fok), mint az ilyenkor szokásos, 27 és 33 fok között alakult a csúcsérték, a TOP10-be nem lehetett 32 fok alatti hőmérséklettel bekerülni – írja a HungaroMet.

Hozzáteszi, ilyen értékeket leginkább július közepétől augusztus közepéig mérhettünk, és bár a hajnal valamennyire hűvösnek bizonyult, főleg, ahol némi szél is enyhíttette a hőérzetünket, ebben az időben is átlagban 20 fok körül alakult a hőmérséklet.

Milyen idő vár ránk hétfőn?

Az biztos, hogy ma se fogunk fázni, készülhetünk a harminc pluszra. Egészen délutánig maradnak ezek az értékek, és a Köpönyeg.hu időjárás-előrejelzése szerint egy-két fok esik csak vissza az éjszaka közeledtével. Hat óra felé 26 fok, míg a hajnali órákban 17-19 fok várható.

Érdekesség a mai napra: szeptember 22-én van az őszi napéjegyenlőség, így a mai napon pontosan 12 órát süthet majd a nap.