2 órája
Rendesen össze kell húzni magunkon a cipzárt, ugyanis rendkívül hideg napnak nézünk elébe
Beköszönt az őszies idő, akár tíz fokkal is visszaeshet a hőmérséklet az eddigi átlaghoz képest. Mutatjuk a vasárnapi időjárást.
A Köpönyeg.hu időjárás tájékoztatása szerint vasárnap nyugat, délnyugat felől beborul az ég, így sokfelé várható majd eső, zápor, zivatar. Késő délután, estefelé csökken majd csak a felől a felhőzet. Napközben 20-22 fok köré esik vissza a hőmérséklet.
Vasárnapi időjárás
Napsütéses órák száma: 2 - 8 óra. Mérsékelt UV sugárzás jellemzi majd a napot. Napközben 30 km/órás széllökések várhatóak, az éjszakai órákban 17 fok körül mérhető majd a hőmérséklet.
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket, így a szakemberek szerint a frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre sem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
Büntetést kockáztat, ha így tartja a kutyáját: mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki ezt nem tudja!
Melyik a legfinomabb gulyás? Hangulatjelentés a Szolnoki Gulyásfesztiválról – galériával, videóval