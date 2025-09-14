Rendesen össze kell húzni magunkon a cipzárt, ugyanis rendkívül hideg napnak nézünk elébe

A Köpönyeg.hu időjárás tájékoztatása szerint vasárnap nyugat, délnyugat felől beborul az ég, így sokfelé várható majd eső, zápor, zivatar. Késő délután, estefelé csökken majd csak a felől a felhőzet. Napközben 20-22 fok köré esik vissza a hőmérséklet.

Igazi kora őszi időjárás lesz vasárnap

Fotó: Illusztráció / Forrás: MV archív

Vasárnapi időjárás

Napsütéses órák száma: 2 - 8 óra. Mérsékelt UV sugárzás jellemzi majd a napot. Napközben 30 km/órás széllökések várhatóak, az éjszakai órákban 17 fok körül mérhető majd a hőmérséklet.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket, így a szakemberek szerint a frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre sem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.