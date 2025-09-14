szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

2 órája

Rendesen össze kell húzni magunkon a cipzárt, ugyanis rendkívül hideg napnak nézünk elébe

Címkék#időjárás-előrejelzés#zivatar#zápor#időjárás

Beköszönt az őszies idő, akár tíz fokkal is visszaeshet a hőmérséklet az eddigi átlaghoz képest. Mutatjuk a vasárnapi időjárást.

Szoljon.hu

A Köpönyeg.hu időjárás tájékoztatása szerint vasárnap nyugat, délnyugat felől beborul az ég, így sokfelé várható majd eső, zápor, zivatar. Késő délután, estefelé csökken majd csak a felől a felhőzet. Napközben 20-22 fok köré esik vissza a hőmérséklet. 

időjárás vasárnap
Igazi kora őszi időjárás lesz vasárnap
Fotó: Illusztráció / Forrás: MV archív

Vasárnapi időjárás

Napsütéses órák száma: 2 - 8 óra. Mérsékelt UV sugárzás jellemzi majd a napot. Napközben 30 km/órás széllökések várhatóak, az éjszakai órákban 17 fok körül mérhető majd a hőmérséklet.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket, így a szakemberek szerint a frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre sem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu