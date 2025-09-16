Fordul az időjárás kedden

szeptember 16., kedd

Hétfőn ismét érezhetővé válik az ősz közeledte, a reggelek már egyre hűvösebbek, és nem árt óvatosnak lenni az utakon. Az időjárás változékonysága nemcsak a közlekedést, hanem a közérzetünket is befolyásolhatja – különösen a frontra érzékenyek számíthatnak nehezebb napra.

A Köpönyeg.hu tájékoztatása szerint kedden a kezdeti napsütés után északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és délutántól egyre több helyen ered el az eső. Késő délutántól megerősödik az északnyugati szél. 21 és 28 fok között mozoghat a hőmérséklet.

időjárás
Fátyolfelhős időjárásra számíthatunk kedden 
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Shutterstock.com

Ez jellemzi majd keddi időjárást

Napsütéses órák száma: 2 - 6 óra. Mérsékelt UV sugárzás jellemzi majd a napot. Napközben 15 km/órás széllökések várhatóak, az éjszakai órákban rendkívül hűvös idő várható, 21 fok körül mérhető majd a hőmérséklet.

Az orvosmeteorológiai szakemberek szerint hidegfronti hatás terheli majd a szervezetünket, melynek hatására a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei – többek között izomfájdalom – is felerősödhetnek.

 

