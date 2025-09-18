szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Időjárás előrejelzés

1 órája

A csütörtök délutáni időjárás már beharangozza a vénasszonyok nyarát

Csütörtökön napos, többnyire derült időben lesz részünk, csapadék nélkül, késő estére azonban lehűl a levegő.

Kiss Ádám

Csütörtök délután országszerte kellemes, többnyire napos időjárás várható. Bár előbb a Dunántúlon, később pedig a középső és északkeleti országrészekben is helyenként felhősödésre lehet számítani, eső azonban sehol sem valószínű. A szél többnyire gyenge marad, csak elvétve élénkülhet meg a nyugati irányból. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 Celsius-fok között várható.

időjárás
A nap utolsó igazán meleg sugarait tudjuk majd kihasználni a hétvégén, késő nyárias időjárás várható
Fotó: Illusztráció / Bóta Zoltán (MW archív)

Estére megváltozik az időjárás

A met.hu tájékoztatása szerinte estére fokozatosan tisztul az ég, bár a keleti és északkeleti tájakon továbbra is maradhatnak felhős körzetek. Hajnalra többfelé párássá válhat a levegő, néhol foltokban köd is képződhet. A légmozgás éjszaka is gyenge marad, a legalacsonyabb hőmérséklet általában 8 és 14 Celsius-fok között alakul, de a kevésbé felhős, hidegre hajlamos területeken ennél is hűvösebb lehet.

Hétvégén azonban érkezik a vénasszonyok nyara.

 

